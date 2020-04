Nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile 2020, sulla A1 Milano-Napoli, più precisamente tra Colleferro e Anagni, si registra un veicolo in panne.

A1, veicolo in panne tra Colleferro e Anagni: possibili code

Come viene riportato dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral Infomobilità, in questo momento sulla A1 Milano-Napoli si registra un veicolo in panne per avaria.

La zona interessata è quella compresa tra Colleferro e Anagni, in direzione Napoli. Intanto il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare in breve tempo la situazione.

Vista la possibilità di piccoli ingorghi, si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di rispettare la distanza di sicurezza.

Potrebbero proseguire aggiornamenti.