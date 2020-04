“Siamo amareggiati e colpiti dalla notizia che giunge da Fiuggi” – inizia così la nota diramata dal gruppo politico Lega Salvini della cittadina ciociara – “Abbiamo appreso che da una struttura dislocata sul territorio comunale, adibita ad alloggio dei richiedenti asilo, questa mattina è stata registrata una protesta molto accesa.

I fatti

Il motivo della sommossa sarebbe riconducibile alle condizioni – a loro dire – degli alloggi stessi, con richieste specifiche di miglioramento dei servizi interni. Da quello che abbiamo appreso inoltre, per sedare la rivolta degli richiedenti asilo sono dovuti intervenire gli agenti del locale commissariato di Polizia di Fiuggi, i quali, tempestivamente, hanno richiesto l’ausilio dei Carabinieri della locale stazione.

Sull’accaduto occorre una riflessione seria e coscienziosa, perché se da una parte ogni persona ha il diritto di vivere in condizioni dignitose, dall’altra non possiamo far notare che eventuali proteste, generate in un momento di assoluta emergenza, peraltro su problematiche annose, sottraggono quell’impegno prezioso all’operato delle nostre forze dell’ordine che sono in prima linea nel fronteggiare il Coronavirus. A loro è rivolta solo gratitudine e ringraziamento.

Pertanto come Lega Salvini, come uomini politici impegnati nel nostro piccolo in questa difficile fase della vita Repubblicana, rivolgiamo l’invito a usare il massimo senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei nostri concittadini che da oltre un mese stanno osservando le restrizioni di legge impartite dal Governo. Stesso invito che rivolgiamo a tutti coloro che non condividono le nostre idee, in questo momento – in cui servirebbe coesione e determinazione – l’errore di un singolo cittadino può causare conseguenze gravissime per molti di noi.

Capiamo le difficoltà che la crisi ha ingigantito in alcuni contesti già fortemente provati, ma la nostra linea in questo momento non può che essere “tolleranza zero”.

La nota del gruppo politico Lega Salvini.