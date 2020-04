Fiuggi piange la terza vittima per il Coronavirus: deceduta una donna

“Il Coronavirus si conferma un nemico devastante per i nostri anziani e per le persone con malattie pregresse. Nella nottata è venuta purtroppo a mancare la terza nostra concittadina, ex degente della casa di riposo Hermitage, deceduta presso l’ospedale Spaziani di Frosinone, dove da giorni si trovava ricoverata”.

A parlare è il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, che conferma il terzo decesso di una cittadina della città termale e raccomanda una volta di più il massimo rigore nel rispettare le direttive governative per sconfiggere un nemico che sta mettendo a duro repentaglio la salute della cittadinanza.

“Esprimiamo cordoglio a nome di tutta la cittadinanza agli stretti familiari che sono stati tutti tempestivamente avvisati! Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza e di uscire di casa solo per questioni di estrema necessità. Si deve mantenere alta l’attenzione su ogni misura di prevenzione, sorveglianza e contenimento di tutte le RSA e le case di riposo della città”.