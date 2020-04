Roma e provincia, resta alta l’attenzione nei parchi del territorio

“Anche questo fine settimana, la Polizia della Città metropolitana di Roma, sta proseguendo l’attività di controllo in tutti i parchi del territorio metropolitano, per garantire il rispetto delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento al contagio Coronavirus.

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, CORONAVIRUS, ZOTTA – PACETTI: PROSEGUE ATTIVITA’ CONTROLLO NEI PARCHI DEL TERRITORIO PROVINCIALE”

In tutte le aree gestite dalla Città metropolitana, sono presenti le pattuglie della Polizia locale dell’Ente metropolitano, che stanno monitorando i luoghi di svago per evitare eventuali assembramenti, utilizzando megafoni per informare la popolazione.

Il giro perlustrativo ha riguardato le località di “nomentum”, Gattaceca”, “Monte Catillo” e “Marcigliana”. Invitiamo tutti a rimanere a casa; solo così potremo superare l’emergenza e riprendere la vita normale.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Giuliano Pacetti Consigliere Delegato ambiente.