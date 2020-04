I controlli di questa mattina si vanno ad aggiungere agli oltre 18mila effettuati ieri e che hanno riguardato gli spostamenti di veicoli e persone, gli esercizi commerciali, i parchi e le aree verdi.

Tra le irregolarità riscontrate ieri, il numero maggiore ha interessato il quadrante nord della Capitale, dove le pattuglie del XIII Gruppo “Aurelio” , durante le verifiche predisposte nelle varie vie e piazze della zona, hanno sanzionato diversi casi di auto con più persone all’interno dello stesso veicolo che circolavano senza valido motivo. Sorpresi anche alcuni genitori a passeggio con i figli in aree distanti dalla propria abitazione: è il caso di un padre in compagnia del figlio di 17 anni, fermati in via Aurelia ma abitanti nella zona di San Giovanni e della donna, proveniente dal quartiere di Don Bosco, sorpresa a fare una passeggiata con al figlia sedicenne nei pressi di Largo di Boccea.