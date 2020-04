“Ringrazio fin da ora chiunque voglia partecipare a queste importantissime campagne di solidarietà: siamo un popolo straordinario, tutti insieme vinceremo questa battaglia”

«Siamo in un momento di profonda emergenza, ne usciremo tutti insieme senza lasciare indietro nessuno». Con queste parole il sindaco Gioacchino Ferdinandi ha annunciato l’attivazione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Piedimonte San Germano di un Iban solidale per aiutare la fascia più debole della popolazione durante l’emergenza Coronavirus.

«In questi giorni abbiamo messo in campo tante azioni per sostenere chi è maggiormente in difficoltà, con questo Iban tutti i cittadini potranno fare donazioni per permettere l’acquisto di alimenti e farmaci da donare alle persone più bisognose. Ogni privato cittadino può contribuire con una donazione, così da sostenere quelle persone o quelle famiglie che in questo momento non hanno la possibilità di soddisfare le loro necessità primarie».

AIUTIAMO CHI NE HA BISOGNO effettuando i versamenti sul conto corrente banca popolare del cassinate al seguente IBAN:

IT90R0537274370000010446102, intestato a COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO specificando l’oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS

Chi effettuerà un versamento tramite codice Iban, è pregato di comunicare anche il proprio nominativo (nome e cognome).

La possibilità di prendere parte alla campagna solidale avviata dal Comune di Piedimonte San Germano sarà garantita anche presso alcuni supermercati del territorio. I cittadini potranno acquistare alimenti e bevande da destinare alle persone più bisognose, lasciando l’acquisto in apposite postazioni allestite all’esterno della struttura. Sarà poi la Protezione Civile a recuperare giornalmente la “spesa solidale” e a provvedere alla consegna. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un SMS al numero whathapp comunale +393339485433″.