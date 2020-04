Ciociaria, il punto sull’emergenza Covid-19: oggi tre decessi

La Regione Lazio ha appena diramato il consueto bollettino sui decessi e i contagi da Coronavirus. Nella giornata di oggi la Ciociaria conta, purtroppo, tre persone decedute. Tra questi una donna di Pontecorvo, un uomo di Supino e una donna di 71 anni, il cui comune di residenza non è stato ancora reso noto.

Il punto dei contagi e decessi da Covid-19 in Ciociaria

Secondo quelli che sono i dati ufficiali forniti dalla Regione Lazio, nella giornata di oggi, venerdì 3 aprile 2020, in Ciociaria il totale dei positivi sale dai 440 di ieri ai 456 di oggi, mentre i decessi arrivano a 35.

Come viene riportato dall’Asl di Frosinone, oggi si registrano 16 nuovi casi positivi. Sono 6 i pazienti guariti.

In ordine temporale, le ultime vittime del Coronavirus sono una donna di Pontecorvo di 84 anni ricoverata al San Raffaele, già risultata positiva giorni fa, un uomo di Supino, il cui decesso è stato annunciato via Social direttamente dal sindaco Gianfranco Barletta e una donna di 71 anni il cui comune di residenza però non è stato reso noto.