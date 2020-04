Di seguito riportiamo tutti gli aggiornamenti in materia di Coronavirus che arrivano direttamente dal noto portale Salute Lazio. Ecco il bollettino di oggi, venerdì 3 aprile 2020.

Nel Policlinico Umberto I si registrano pazienti sono guariti. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Nell’Istituto Spallanzani, invece, da sabato saranno attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva. Nel Policlinico Tor Vergata 2 pazienti sono stati dimessi. Attivati ulteriori 11 posti letto per pazienti in attesa di esito tampone. Operativo il reparto di dialisi.Policlinico Gemelli: 16 pazienti sono stati dimessi. 3 decessi: 3 uomini di 71, 95 e 76 anni tutti con preesistenti patologie. Operativi 43 posti ordinari e 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus. Al Policlinico Campus Biomedico di Roma è attivo il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva. Ricoverati 7 pazienti in terapia intensiva. 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi verranno attivati entro il 20 Aprile

Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 3 aprile 2020, dalle varie Asl

Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1196 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo in Covid Center San Filippo Neri.

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 1505 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo il Covid Center all’Ospedale Pertini. Costituita una task force per il controllo e il monitoraggio delle case di riposo e delle RSA del territorio.

Asl Roma 3: 22 nuovi casi positivi. Deceduto 1 uomo di 92 anni. 2 pazienti sono guariti. 1299 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi attivi 20 posti letto dedicati.

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 2714 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle navi da crociera assieme all’USMAF.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo 80 anni e un uomo 71 anni. 2 pazienti sono guariti. 1375 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue il monitoraggio sul Nomentana Hospital con l’ausilio del camper dei medici di medicina generale.

Asl Roma 6: 30 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna di 64 anni e uomo di 63 anni. 4 pazienti sono guariti, **tra cui un medico di medicina generale di Grottaferrata**. 65 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 16 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 71 anni con precedenti patologie. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 20 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 anni di Latina. 3231 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare +++.

Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 82 anni, una donna di 93 anni e una donna di 84 anni. 28 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli al Comune di Contigliano e su tutte le RSA e le case di cura della provincia +.