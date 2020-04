ROMA – Riapre il centro di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca per fare fronte all’emergenza Covid 19. Dopo più di un anno di chiusura forzata riprendono le attività socio-sanitarie a favore delle persone vulnerabili di Tor Bella Monaca, Torre Angela, Borgata Finocchio e Torre Spaccata per fronteggiare l’epidemia.

COVID 19; MEDICINA SOLIDALE: RIAPRE AMBULATORIO TOR BELLA MONACA

“L’autorizzazione alla riapertura per l’emergenza – spiega LUCIA ERCOLI, direttore di Medicina Solidale – ci è arrivata direttamente dall’assessore alle politiche sociali di Roma, Veronica Mammì che ringraziamo per avere avuto il coraggio e la lungimiranza di riaprire un presidio, che a pieno regime, assiste 13 mila persone all’anno. Dobbiamo intensificare, in tempo di Covid 19, il lavoro sulle periferie che sono delle potenziali polveriere sociali ed economiche”.

DA ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI ATTO CORAGGIO, APPELLO A REGIONE RIAPRIRE SERVIZIO CON TOR VERGATA

“Da 16 anni – aggiunge ERCOLI – Medicina Solidale grida con la sua attività l’importanza di una medicina territoriale a bassa soglia d’accesso, per tutelare la salute dei più vulnerabili. Servono reti di assistenza territoriali capillari e veloci. Nessun impedimento. La salute è per tutti, particolarmente per chi ha il passo più lento. Il virus ha colpito proprio loro, i più fragili. Anziani, malati con patologie cronico-debilitanti, immuno-depressi”.

“Gli ospedali – prosegue ERCOLI -sono stati sopraffatti dall’emergenza fino a dover contrarre le attività di cura per le altre patologie, che non sono meno importanti, meno aggressive, meno letali. L’ospedale è per le urgenze, la sanità deve tutelare i più fragili, la sanità deve integrarsi con il sociale per i più emarginati”.

“Alla luce di tutto questo – conclude ERCOLI – ci auguriamo che la Regione Lazio voglia riattivare Medicina Soldiale come servizio dell’ospedale di Tor Vergata per potere essere più efficaci accanto ai più fragili”.