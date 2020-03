Roma, i Carabinieri arrestano un pusher alla Magliana. Altri 3 denunciati a Tor Bella Monaca.

I fatti

I controlli dei Carabinieri lungo le strade della Capitale non lasciano scampo ai pusher che tentano, con maggiori difficoltà, di proseguire nei loro affari illeciti. È così che, nella serata di ieri, i Carabinieri di Roma hanno arrestato una persona, denunciandone a piede libero altre 3, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stato un romano di 39 anni, con precedenti, sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli mentre stava smerciando dosi di cocaina in piazza Certaldo, alla Magliana. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha gettato a terra un involucro che, recuperato dai militari, è risultato contenere una ventina di grammi di “polvere bianca”. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del direttissimo.

A Tor Bella Monaca, invece, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno denunciato a piede libero un romano, un cittadino di origini cubane e uno di origini romene, tutti 17enni e con precedenti, “pizzicati” con delle bustine contenenti 20 grammi di hashish, 2 dosi di cocaina e 410 euro in contanti, ritenuto provento della loro illecita attività.

La droga è stata interamente sequestrata dai Carabinieri che, nei loro confronti, procederanno anche per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dal Governo in tema di emergenza epidemiologica da Coronavirus.