Di seguito, le parole di Legambiente: “Il prolungamento della C è fondamentale per Roma, il Campidoglio non lo rallenti neanche di un secondo firmando tutti gli atti necessari a far ripartire lo scavo sotto il cuore della Capitale”.

A seguito dell’articolo su un quotidiano, si apprende in queste ore che manca l’autorizzazione finale per lo scavo della Metro C di Roma, già finanziato dal CIPE e con le talpe che sono tra Colosseo e Piazza Venezia, nuovamente ferme con cantiere però attivo.

Metro C, talpa ferma tra Colosseo e Piazza Venezia per assenza di ok finale del Comune

“Il prolungamento della Metro C è fondamentale per Roma e per il futuro della mobilità nella Capitale, il Campidoglio non può rallentate neanche di un secondo questo progetto – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – quindi siano velocemente firmati tutti gli atti necessari a permettere che il cantiere, peraltro già finanziato, riparta, e che le talpe proseguano gli scavi sotto il cuore della città.

La prosecuzione della C in centro storico e poi verso nord e il prolungamento delle metro A e B, sono la chiave di volta per Roma: si deve fare ogni sforzo perché questi progetti non vengano interrotti laddove sono in cantiere, e perché prendano vita dove invece non sta succedendo niente a partire dai prolungamenti previsti da tutti gli attuali capolinea, verso l’esterno della città”.