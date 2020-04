Oggi è iniziata, come da programma, la disinfestazione dei vicoli del Centro Storico di Artena. Ad annunciarlo è direttamente il Sindaco, Felicetto Angelini, che dalla sua pagina Facebook ringrazia chi si sta impegnando per eseguirla: “Grazie ai nostri operatori ecologici protagonisti di questo intervento igienico-ambientale“.

La situazione del coronavirus ad Artena: gli ultimi aggiornamenti

Quattro le persone ricoverate e dodici in casa, per un totale di sedici persone. Un guarito. I cittadini in quarantena sono al momento trentotto. Uscita dalla quarantena precauzionale una persona. Si registra un lievissimo miglioramento rispetto al 1 aprile.

Dunque, sono sedici i casi positivi al tampone per coronavirus alle 19:00 del 2 aprile 2020. Seguiranno aggiornamenti in merito alla situazione.