Scossa di terremoto ad Artena stamattina: 2.3 di magnitudo

Dopo la scossa di terremoto di stanotte in provincia di Roma, a Marcellina, un altro sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione residente ad Artena e dintorni, poco fa. La magnitudo è stata di 2.3, mentre quella relativa a stanotte è stata di 3.0. Al momento, non sono stati segnalati danni a cose o/e persone accertati.

Scossa di terremoto ad Artena poco fa

Alle 10:28 e 14 secondi la terra ha tremato ad Artena. Il fenomeno sismico è stato avvertito distintamente anche dalle persone delle città nei dintorni, che ci hanno allertato e segnalato quanto avvenuto. Sentito soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Insomma, non bastava la piaga del coronavirus, adesso ci si mette anche il terremoto, avvenuto a una profondità di 11 chilometri e che, vi ricordiamo, ha la cittadina in provincia di Roma come epicentro. Vi terremo aggiornati in caso di novità. Di seguito, i dettagli rilevati da INGV:

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 2 km E Artena (RM), il

03-04-2020 08:28:14 (UTC) 18 minuti, 5 secondi fa

03-04-2020 10:28:14 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.74, 12.94 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.