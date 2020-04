Conformemente a quanto stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, l’Amministrazione Comunale di Anagni ha preso misure urgenti di “solidarietà alimentare” con la Deliberazione di Giunta n. 69 del 02/04/2020 che stabilisce quanto segue.

Il Comune di Anagni erogherà ad ogni famiglia che ne ha titolo BUONI SPESA del valore nominale di 50,00 € cadauno con scadenza di validità di 30 giorni a decorrere dalla data riportata sul buono spesa. I buoni spesa hanno un importo massimo stabilito in base ad una tabella con valori:

• 100,00 € (famiglia mononucleare)

• 350,00 € (famiglia fino a 4 componenti)

• 500,00 € (famiglia oltre 4 componenti).

Chi ritiene di avere titolo per richiedere i buoni spesa può presentare istanza un’unica volta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anagni utilizzando esclusivamente l’apposito MODULO pubblicato sul sito istituzionale accompagnato dalla SCANNERIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità. Il tutto deve essere inviato all’indirizzo email servizisociali@comune.anagni.fr.it

Coloro che NON SONO IN POSSESSO DI PC possono ritirare il modulo e presentare l’istanza, con allegato il documento d’identità in corso di validità, recandosi presso il locale appositamente adibito posto al piano terra del Palazzo Comunale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

I requisiti richiesti per l’accesso alla misura di sostegno del Comune sono i seguenti:

1. Residenza o domicilio nel Comune di Anagni;

2. Per i residenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza, nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020;

3. Di appartenere ad un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno;

4. Di non fruire di altre forme di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello statale e regionale).

Dopo la verifica istruttoria dei Servizi Sociali, qualora il richiedente avesse tutti i requisiti per accedere al servizio, i Buoni Spesa saranno consegnati ai beneficiari dai volontari delle n. 3 Associazioni inserite nel C.O.C. presso il locale appositamente adibito posto al piano terra del Palazzo Comunale, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA

I beneficiari potranno spendere i Buoni Spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e prodotti per l’igiene della casa, presso gli esercizi commerciali che aderiranno alla richiesta dei Servizi Sociali comunali.

I beneficiari sono tenuti a consegnare il buono spesa originale all’esercizio commerciale all’atto dell’acquisto dei prodotti e ad esibire il documento d’identità in corso di validità. I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal possessore indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.