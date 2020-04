Fiuggi, prima vittima del Coronavirus: il cordoglio del Sindaco Baccarini

Il Coronavirus fa la sua prima vittima a Fiuggi. Il cordoglio del primo cittadino, Alioska Baccarini, attraverso un post sui social.

Le parole del Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini

A nome mio, dell’intera Amministrazione Comunale e della città di Fiuggi, esprimo le più sincere e sentite condoglianze ai familiari della nostra concittadina e amica Pompea Frate, prima vittima fiuggina di questo ‘nemico invisibile’.

Ho ricevuto qualche minuto fa questa notizia dal figlio e nostro caro amico Massimiliano.

Pompea si è spenta nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani di Roma, dove si trovava ricoverata, anche in conseguenza di patologie pregresse, da alcune settimane.

In questi momenti di profonda tristezza, dobbiamo trovare ancora di più forza e coraggio per andare avanti!!!