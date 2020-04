A Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno sanzionato un 22enne ed un 42enne, entrambi cittadini nigeriani residenti a Frosinone, un 22enne, cittadino nigeriano residente nel cassinate, un 29enne di Cassino ed un 29enne residente a S.Elia Fiumerapido, quest’ultimo coinvolto anche in un sinistro stradale a Cassino.

I controlli

Nell’ambito di controlli alla circolazione stradale i medesimi militari hanno sottoposto un motociclo a sequestro amministrativo, in quanto il conduttore un 54enne del luogo, già censito per falso, ricettazione e violazione degli obblighi di assistenza familiare, circolava senza la prevista assicurazione obbligatoria verso terzi.

I Carabinieri inoltre contravvenzionavano un 41enne del posto, già censito per minacce e atti persecutori, lesioni personali, oltraggio a P.U, rissa, porto abusivo e detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in quanto sorpreso alla guida della propria autovettura con patente scaduta nell’anno 2017;