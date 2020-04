Anche oggi arriva il consueto report relativo alla situazione del Coronavirus nella regione Lazio. Scopriamolo insieme.

Aggiornamenti dalle Asl del Lazio su casi positivi, decessi e novità

Asl Viterbo: 13 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con patologie pregresse. 1408 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivo il laboratorio per il test covid-19 a Viterbo. Continuano le verifiche nelle case di riposo del territorio.

Asl Rieti: 11 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. Deceduta donna di 75 anni con patologie pregresse. 18 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e le case di cura della provincia.

Asl Latina: 15 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 3091 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 8 posti letto di terapia intensiva all’Ospedale Goretti di Latina.

Asl Frosinone: 18 nuovi casi positivi. 6 pazienti guariti. Deceduta donna di 74 anni con patologie pregresse. 174 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 20 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 2 decessi: donna 66 anni, uomo 81 anni, entrambi con patologie pregresse. All’Ospedale dei Castelli oggi saranno attivati ulteriori 7 posti letto di terapia intensiva.

Asl Roma 5: 33 nuovi casi positivi. 1 paziente guarito. Deceduto un uomo di 76 anni con patologie pregresse. 1330 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 10 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 83 anni con patologie pregresse. 1253 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 2 pazienti guariti. 1114 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi si attiveranno ulteriori 20 posti letto dedicati entro domani.

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 1 paziente guarito. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili da domani ulteriori 33 posti letto.

Asl Roma 1: 23 nuovi casi positivi. 948 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva covid-19 al padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri.

Aggiornamenti e ultime news dalle aziende ospedaliere del Lazio

Istituto Spallanzani: Da sabato saranno attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva.

Policlinico Umberto I: 7 pazienti sono guariti. Tornato operativo il Covid Hospital 5 Eastman.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Dal 7 Aprile sarà attivato il laboratorio h24 per il test.

Azienda Ospedaliera San Camillo: Sabotaggio del laboratorio per test.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Domani saranno attivati ulteriori 4 posti di terapia intensiva covid-19 e verranno trasformati 10 posti di pneumologia in 10 posti letto covid-19. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24.

Foto di repertorio