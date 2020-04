Nella comunicazione sottostante l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ribadisce a pazienti e operatori sanitari che la clorochina e l’idrossiclorochina devono essere utilizzati solo negli studi clinici o nei programmi di utilizzo in emergenza per il trattamento del COVID-19.

I due medicinali infatti – attualmente autorizzati per il trattamento della malaria e di alcune malattie autoimmuni – sono oggetto di studio in tutto il mondo poiché potenzialmente in grado di curare la malattia da coronavirus (COVID-19).

Tuttavia, l’efficacia nel trattamento del COVID-19 non è ancora stata dimostrata negli studi e sia clorochina che idrossiclorochina possono avere effetti indesiderati gravi, soprattutto a dosi elevate o in associazione ad altri farmaci.

A tal proposito si richiama la comunicazione AIFA pubblicata il 31 marzo 2020 contenente informazioni di sicurezza per gli operatori sanitari sull’uso appropriato di clorochina e idrossiclorochina nell’impiego per la terapia dei pazienti affetti da COVID-19.

Informazioni per i pazienti

• Utilizzare clorochina o idrossiclorochina solo previa prescrizione e se il trattamento è sotto la

supervisione di un medico.

• Rivolgersi al medico o al farmacista in caso di dubbi sull’uso di clorochina o idrossiclorochina o di

qualsiasi altro medicinale.

Informazioni per gli operatori sanitari

• In relazione al COVID-19, clorochina o idrossiclorochina devono essere utilizzati preferibilmente

nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. Al di fuori di questo contesto, i medicinali devono essere

utilizzati conformemente ai protocolli nazionali.

• Clorochina e idrossiclorochina devono continuare ad essere utilizzati nelle condizioni croniche. Al

fine di evitare inutili pressioni alle catene di approvvigionamento, i pazienti devono ricevere solo la

fornitura di medicinali consueta. Gli operatori sanitari non devono fornire prescrizioni che abbiano

una durata superiore a quella abituale.