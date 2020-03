Gli ultimi aggiornamenti di oggi, 31 marzo 2020, sulla raccolta fondi congiunta della Consulta dei Comitati di Quartiere, per aiutare i più bisognosi vista l’emergenza coronavirus.

“Questa mattina abbiamo constatato la grande generosità della nostra cittadinanza. In soli tre giorni è stata raccolta una cifra molto importante:​​ € 2.610,00.

Senza perdere tempo, abbiamo provveduto ad acquistare buoni spesa in alcuni supermercati di Colleferro e a consegnarli all’amministrazione comunale. Voglio ricordare che le vostre donazioni oltre che per la spesa serviranno anche per l’acquisto di farmaci e per il pagamento di utenze”.

Le modalità per la donazione

Il bonifico deve essere intestato a: COMITATO VOLONTARIO DI QUARTIERE SAN BRUNO COLLEFERRO

Banca di Credito Cooperativo

IBAN IT98M0832739060000000703442

Nella descrizione scrivere “aiutare il prossimo”.

Foto di repertorio