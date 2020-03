La chiusura di quasi tutte le aziende e attività imprenditoriali ormai è sotto gli occhi di tutti.

La crisi sanitaria ed economica sta provocando una serie di effetti sociali drammatici a persone già normalmente in difficoltà economiche e non solo.

Raccolta fondi congiunta Consulta dei Comitati di Quartiere

Acquisti di prima necessità come viveri o prodotti farmaceutici cominciano ad essere sempre più problematici, stessa cosa vale per il pagamento delle utenze.

A tale scopo la Consulta dei Comitati di Quartiere, concordemente coi Servizi Sociali Comunali, ha attivato un C.C. per una raccolta fondi a favore di queste famiglie.

Tutte le offerte verranno da noi devolute alla Croce Rossa, al servizio di consegna domiciliare dei farmaci ed a assistenze specifiche indicate dalle assistenti sociali del Comune di Colleferro.

Il bonifico deve essere intestato a:

COMITATO VOLONTARIO DI QUARTIERE SAN BRUNO COLLEFERRO

Banca di Credito Cooperativo

IBAN IT98M0832739060000000703442

Nella descrizione scrivere “aiutare il prossimo’

Consulta dei comitati di quartiere