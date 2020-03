Terzo caso di positività al Coronavirus ad Esperia (FR).

La notizia

Il Sindaco ha rilasciato una nota in un post sulla pagina Facebook del Comune di Esperia.

“Esperia registra un terzo caso di positività al Covid-19. Nel momento in cui scrivo ho appreso ufficialmente la notizia. E’ questo un momento complicato per tutti noi, ma è anche il momento di resistere e soprattutto è il momento del rispetto scrupoloso delle regole.

L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è quello di restare a casa e di muoversi solo in caso di necessità.”



Queste le parole del Sindaco di Esperia Giuseppe Villani.