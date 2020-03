Nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2020, nella città di Esperia si sono registrati due casi di Coronavirus. A confermarlo è il profilo Facebook ufficiale del Comune.

Ecco il post del Comune di Esperia

Purtroppo poco fa sono stato contattato dall’ASL che mi ha comunicato la positività di due nostri concittadini al Covid-19. Considerata la diffusione dell’epidemia sul territorio locale, era inevitabile che prima o poi sarebbe giunta questa notizia.

Ciò non deve allarmare la comunità che deve continuare a metterci il massimo impegno e fare in modo che questi casi ed eventuali altri che potrebbero arrivare restino isolati. Dobbiamo collaborare ed impegnarci. È stato già attivato il protocollo previsto e stiamo lavorando in collaborazione con l’ASL di competenza.

Come già evidenziato in maniera inequivocabile nel comunicato del 24 cm, non è possibile, per ragioni di tutela della riservatezza, fornire dati anagrafici relativamente alle identità dei concittadini risultati positivi al COVID 19. In questo momento, vorrei solamente esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia e dobbiamo fare in modo che non rimanga isolata dalla comunità.



Da primo cittadino esorto tutti gli Esperiani a rispettare le regole imposte, a restare in casa e uscire solo in caso di assoluta necessità. Dobbiamo farlo per noi stessi ma, in primis, per le persone più fragili. Siamo chiamati a uno sforzo in più ma non dobbiamo allarmarci o scoraggiarci perché insieme ce la faremo.