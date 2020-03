Anagni, riunione sull’emergenza Coronavirus: ecco gli aggiornamenti

Questa mattina assieme ai Servizi Sociali, alla Polizia Locale, alle Associazioni di volontariato e agli amministratori delegati abbiamo fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19.

Riunione per coordinamento sull’emergenza coronavirus

Abbiamo stabilito il modus operandi per gestire al meglio il servizio di prenotazione e consegna della spesa a domicilio per le categorie sociali svantaggiate e per le persone più esposte al rischio del contagio.

Inoltre abbiamo concordato di ampliare le funzioni del Centro Operativo Comunale che era stato attivato solo a scopo informativo in precedenza. Lo sviluppo della situazione mi ha spinto a firmare una apposita Ordinanza per ampliare le competenze del C.O.C. istituendo quindi una Unità di Coordinamento per la Funzione Sanità e Assistenza sociale, per la Funzione Volontariato e per la Funzione Materiali e mezzi. L’aumento dei casi positivi registrato nel corso delle ultime ore, siamo arrivati a 10, ci induce ad essere più attenti ed a rafforzare i meccanismi di coordinamento e controllo per la prevenzione e il contrasto del coronavirus.

Torno però a dire, e di questo sono fermamente convinto, che la parte più importante nella battaglia contro il virus la debbano fare i cittadini restando a casa e rispettando le regole imposte dalle autorità per la difesa della salute di tutti.