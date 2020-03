Primi giorni della settimana conditi da temperature che si sono confermate tutto sommato buone nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone e un po’ di vento. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 1 e 2 aprile 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma del 1-2 aprile 2020

Mercoledì: giornata di sole, con possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 40% e raffiche di vento nella media: 21 km/h.. Temperature quasi stabili: 14 la massima e 3 la minima.

Giovedì: giornata parzialmente nuvolosa: possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 54% e raffiche di vento nella media: 14 km/h.. Temperature stabili: 14 la massima e 5 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone del 1-2 aprile 2020

Mercoledì: giornata di sole, con possibilità di rovesci pari al 10%. Umidità attesa al 50% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature stabili: 11 la massima e -1 la minima.

Giovedì: giornata di sole con qualche nube: possibilità di maltempo pari al 10%. Umidità attesa al 60%, raffiche di vento che saranno intorno ai 10 km/h. e temperature nella media: 14 la massima e 3 la minima.

Dunque, due giornate condite da bel tempo, con qualche lieve nube sia in Ciociaria che nella città metropolitana di Roma e dintorni, quelle del 1 e 2 aprile marzo 2020. Temperature che si abbassano di qualche grado, soprattutto per quanto concerne le temperature minime. Venti leggermente più forti della media, ma che non dovrebbero generare particolari problemi.

Situazione neve

La neve dovrebbe continuare ad arrivare nelle zone alte. Possibile anche qualche piccolo fiocco in quote basse, comunque difficilmente al di sotto dei 700 metri di altezza.

Restate sintonizzati per scoprire quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!