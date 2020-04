Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi mercoledì 1 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Stanotte a Firenze

23:50 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Kim Rossi Stuart in Maltese – Il romanzo del commissario

23:20 Mozzarella Stories

01:00 Squadra Speciale Colonia – Fiori della morte

01:40 Il nonno è morto!

02:22 L’ultimo appuntamento

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura – Dei Delitti Politici

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Fuori Dal Coro

00:47 Lock & Stock – Pazzi Scatenati

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:01 Il il Riscatto di una Casalanga – I Parte – Bello delle Donne

6 Italia 1

20:36 Video Snuff – C.S.I. – Scena del Crimine

21:26 John Wick – Capitolo 2

23:36 Ninja Assassin

01:15 Sete di Vendetta – Gotham

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:05 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Media Shopping

02:36 Famiglia – Girlfriend Experience

7 LA7

19:05 Grey’s Anatomy

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide

23:00 The Truman Show

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Antonino Chef Academy

23:30 Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus

00:15 Incontri letali

02:00 L’assassino della porta accanto

9 NOVE

20:00: Sono le venti

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:25: Accordi & disaccordi live

22:45: I migliori fratelli di Crozza

00:15: Airport Security

00:50: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Gli Spaghetti Catalizzatori – The Big Bang Theory III

20:42 La Stimolazione Plimpton – The Big Bang Theory III

21:05 Un Demone in Prigione – Lucifer III

22:01 L’ Angelo di San Bernardino – Lucifer III

23:01 Sangue Nell’Acqua – Magnum P.I.

23:54 Il Giorno in Cui i Pezzi Si Misero Insieme – Magnum P.I.

00:49 Tredici – The 100 III

01:32 Termini e Condizioni – The 100 III

02:11 L’ Ancora di Salvezza – Super Car V

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.8

21:21 La truffa del secolo

23:07 Parker

01:10 Supernatural XI ep.5

01:57 Supernatural XI ep.6

02:36 Zoo III ep.1

22 Iris

20:05 Cogli L’Attimo – Walker Texas Ranger

21:00 Get On Up

23:48 Alfabeto

00:04 Blood Diamond

02:42 Ocean’s Thirteen

23 Rai 5

20:27 Pacific with Sam Neill

21:16 Queen: days of our life

23:15 The Who – The kids are alright

01:06 Rock Legends – Pulp

01:29 Rai News Notte

01:30 Picasso una vita

02:24 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 Mine vaganti

23:00 Il lato positivo

01:00 Storia d’amore

02:40 Birra ghiacciata ad Alessandria

25 Rai Premium

21:20 Amori e bugie

23:15 L’allieva – p.1

01:00 L’allieva – p.2

26 Cielo

19:25 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Super Eruption

23:00 Amori, letti e tradimenti

00:35 Ma Mere

02:10 Boobs – La ricerca della perfezione

27 Paramount Network

21:00 In ostaggio

22:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:05 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

02:25 Quattro Donne e un Funerale

28 TV2000

19:25 Attenti al lupo

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Lontano da lei

23:00 Effetto notte

23:40 Retroscena

00:15 La compieta

00:40 Rosario da Pompei

01:15 L’Ora Solare

02:10 Siamo noi

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Melissa P.

23:30 Sesso, bugie e videotape

01:30 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Una Moglie per Papà

23:20 Il Grande Cuore di Clara

01:18 Grande Fratello Vip

01:35 Gym Me 5′

01:46 Quarantena – Riverdale III

02:26 Senza Via D’Uscita – Riverdale III

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Giorgia ed Emanuela vs. Silvia e Daniele

21:20: Io e la mia ossessione

22:15: Io e la mia ossessione – Mangio il deodorante

22:40: Io e la mia ossessione

23:10: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

00:05: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

01:00: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

01:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

34 Cine34

20:50 Letto a tre piazze

22:37 Nudo e crudele

00:16 La favorita

01:34 Ammazzare il tempo

03:02 Silenzio, si gira!

35 Focus

20:15 Fuoco A Bordo – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 Il Mistero Dei Teschi Romani

22:15 Rome: The World’s First Superpower, 3 – Rome

23:15 L’ Apocalisse Su San Francisco – Mega Disastri

01:15 La Morte di Jfk Jr – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:01 Tgcom24

02:03 01/04/2020 – Meteo Focus

02:04 Società – i Tesori delle Antiche Civiltà

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Voci cattive

21:10: L’ispettore Barnaby – con il fiato sospeso

23:10: Profiling – per sempre

00:10: Profiling – Mai più come prima

01:10: Torbidi delitti – Cos’è successo nel bosco?

02:10: Torbidi delitti – Punto di non ritorno

39 TOP Crime

19:23 The mentalist

21:13 Delitto nel vigneto

23:03 Chicago P.D.

00:37 Law & Order: unità speciale

02:04 Chase

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Librarian: alla ricerca della lancia perduta

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Supernatural

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi XL – Preda umana

21:25: Nudi e crudi – in Alaska

22:20: Fast N’ Loud – la Shelby Mustang

23:15: Highway Security: Spagna

00:15: Cops: UK

01:10: Ce l’avevo quasi fatta – Tornare a casa

02:05: Ce l’avevo quasi fatta – Fingere di essere un poliziotto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Rosa Parks

21:10 Gulag 1946-1957 p.3

22:00 Cronache di Hitler p.1

22:50 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Persone, eventi, ricorrenze del 2 aprile 2020

00:20 Passato e Presente Rosa Parks

01:00 a.C.d.C. Conquistadores – Ep. 2 – Il piccolo capitano

01:55 Res Giovani

02:00 Conflitti Memorie del Nostro Tempo. i Due Blocchi

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25: Auto/Biography

22:15: Texas Metal – ZL1. 1

23:15: Texas Metal – ZL1. 2

00:10: Fast N’ Loud – Macchina volante

01:05: Fast N’ Loud – 72 Cool Kingwood/Retro Replicar

01:55: Fast N’ Loud – Shelby Mustang. 1

66 Italia 2

20:04 Vegeta è in Pericolo – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Rubber e Zoro Contro la Grande Onda – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:54 Una Nuova Identità – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Le Avventure di Lupin III: il Ritorno del Mago

22:19 Lupin III: la Lampada di Aladino

00:14 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:46 Andrea Poeta – Camera Cafè

01:51 Un Piccolo Difetto – Camera Cafè

01:56 La Pelliccia di Alex – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101