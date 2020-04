Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi domenica 5 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Bella da morire

23:35 Speciale Tg1

00:36 Che tempo fa

00:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Che tempo che fa

23:45 La Domenica Sportiva

00:45 Sorgente di vita

01:15 Ultima Traccia: Berlino – Responsabilità

02:02 Il peso del rimorso

02:46 L’ultimo desiderio

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Indovina chi viene a cena

21:20 Borg McEnroe

23:15 TG Regione

23:20 TG3 Mondo

23:47 Meteo 3

23:50 Raffaello: il genio sensibile

01:20 #Italiacheresiste

01:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:39 Il Medioevo – Età di pietra e di ferro

02:25 Verso la scienza – Patria dell’uomo

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 The Next Three Days

00:12 Birth – Io Sono Sean

02:17 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:41 Emanuelle e Gli Ultimi Cannibali

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:15 Tg5

01:50 Paperissima Sprint Domenica

02:16 Le Tre Rose di Eva

6 Italia 1

20:28 Scienza e Crimine – C.S.I. – Scena del Crimine

21:15 Un’ Impresa Da Dio

23:01 Un’ Occasione Da Dio

00:21 L’ Immortale – Gotham

01:03 L’ Inizio della Fine – Gotham

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:55 Sport Mediaset – la Giornata

02:09 Media Shopping

02:24 Pierino Colpisce Ancora

7 LA7

19:05 Grey’s Anatomy

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 A te le chiavi

01:35 Draquila – L’Italia che trema

8 TV8

19:25 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 I delitti del Barlume – La battaglia navale

23:15 Antonino Chef Academy

00:50 Io vengo ogni giorno

02:30 Cold Blood: nuove verità

9 NOVE

20:15: Little Big Italy – Los Angeles

21:35: Little Big Italy – Hollywood

22:55: Little Big Italy – Miami

00:20: Operazione N.A.S.

02:10: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Survivor

23:15 The Transporter Legacy

01:16 Esemplificazione Perversa – I Parte – The 100 III

01:59 Esemplificazione Perversa – II Parte – The 100 III

02:38 Formula K.I.T.T. – Pilot – II Parte – Super Car VI

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.8

21:20 Straw Dogs – Cani di paglia

23:07 Criminal Minds XIII ep.15

23:53 Criminal Minds XIII ep.16

00:35 Criminal Minds XIII ep.17

01:18 Siren II ep.7

02:05 Siren II ep.8

02:44 Marvel Renaissance

22 Iris

21:00 Salvate il Soldato Ryan

00:16 The Courier

01:44 Il Confine dell’Inganno

03:08 Soleil

23 Rai 5

20:29 Roald Dahl, per ridere per piangere

21:17 Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

22:06 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:01 Il riccio

00:38 Rai News Notte

00:40 Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

01:29 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:24 Chopin – Concerto n. 1

24 Rai Movie

21:10 Mister Felicità

22:40 Vento di passioni

00:50 Appaloosa

02:40 The Conspirator

25 Rai Premium

20:15 Ho sposato uno sbirro 2- Vigilia di Natale ep.15

21:20 Good witch – ep.1

22:00 Good witch – ep.2

22:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.116

23:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.117

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.118

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.119

01:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.120

02:20 L’Amore in Italia: ad occhi aperti – ep.4

26 Cielo

19:30 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Showgirls

23:30 Histoire d’O

01:00 Maliziosamente

02:45 La cultura del sesso

27 Paramount Network

21:20 Mimzy – Il Segreto dell’Universo

22:55 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:15 Mamma Natale

02:50 Quattro Donne e un Funerale

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Soul

21:00 L’ Inchiesta

00:20 Effetto notte

00:45 La compieta

01:00 Rosario da Pompei

01:35 Segreti

29 LA7d

19:20 A te le chiavi

20:30 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:00 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Innamorarsi A Valentine

23:00 Inga Lindstrom Collection – Sommerlund per Sempre

00:55 Modamania

01:31 Grande Fratello Vip

02:05 Anna e i Cinque

31 Real Time

20:20: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Diciamoci tutto

21:20: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Diciamoci tutto

23:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

00:25: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

01:15: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il lipoma

02:05: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

02:55: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Enorme bozzo

34 Cine34

21:57 I laureati

23:35 La supplente

00:58 L’ uccello migratore

02:33 Dentro lo schermo

02:41 Mia moglie e’ una bestia

35 Focus

20:15 Al Confine Tra Terra e Acqua – Wild Planet: North America

21:15 Esodo: Alla Ricerca delle Prove

23:15 Il Mistero Dei Teschi Romani

00:15 Rome: The World’s First Superpower, 3 – Rome

01:15 Ingegneria Al Limite: la Portaerei del Futuro

02:00 Tgcom24

02:02 05/04/2020 – Meteo Focus

02:03 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota VII

02:50 Abu Rawash e la Piramide Perduta – Piramidi: i Misteri Svelati

38 Giallo

20:05: Cherif – Trasmissioni pericolose

21:10: Profiling – Imperdonabile

22:10: Profiling – Viscerale

23:10: L’ispettore Barnaby – con il fiato sospeso

00:50: The Murder Shift – un gioco pericoloso

01:45: The Murder Shift – Identikit di un omicida

02:40: Grantchester

39 TOP Crime

19:35 Law & order: unità speciale

21:11 Colombo

23:04 Agatha Christie: Assassinio allo specchio

00:46 C.s.i. new york

49 Spike TV

20:30 Merlin

21:30 Battistology

23:30 True Justice

01:30 Call me Bruna

52 DMAX

21:20: Highway Security: Spagna

22:15: Nudi e crudi – Protezione

23:55: Ce l’avevo quasi fatta – Maglietta rosa

00:50: Ce l’avevo quasi fatta – il testimone

01:40: Ce l’avevo quasi fatta – i film

02:30: Ce l’avevo quasi fatta – il furgone

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gabriella Caramore

20:30 Passato e Presente Don Giovanni Bosco

21:10 Il falsario. Operazione Bernhard

22:45 La guerra segreta p.3. Mafia Connection

23:35 Pillole Argo La giovinezza educata

00:00 Notiziario -RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Don Giovanni Bosco

01:00 I Grandi Dimenticati. Forte Aurelia

01:30 Big History. Tutto è connesso. Mega Ingegneria

02:00 La Sicilia rivisitata p.3

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:35: Texas Metal – ZL1. 1a parte

21:25: Texas Metal – ZL1. 2a parte

22:15: Officina di polizia

01:30: Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:00 L’ Addestratore di Topi – Le Avventure di Lupin III

20:25 Attacco A Enies Lobby – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 I Guardiani Giganti – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Le Ripercussioni Dei Festeggiamenti – The Big Bang Theory

21:49 Le Misurazioni Matrimoniali – The Big Bang Theory

22:15 L’ Oscillazione Solista – The Big Bang Theory

22:40 La Triangolazione della Separazione – The Big Bang Theory

23:11 La Correlazione Romanzesca – The Big Bang Theory

23:40 The Visit

01:00 Il Testimone – How i Met Your Mother

01:15 La Nuda Verità – How i Met Your Mother

01:30 La Cravatta con Le Oche – How i Met Your Mother

01:49 Il Copiascherzi – Camera Cafè

01:54 Aspettatemi – Camera Cafè

01:59 Simulcast Radio 101