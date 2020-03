Di seguito, la nota del Sindaco di Colleferro:

Voglio ringraziare la Protezione Civile Regionale e quella Locale, il Colleferro Rugby, gli uffici tecnici e manutentivi del Comune, la Polizia Locale e Lazio Innova per aver sostenuto, organizzato e montato questa mattina la tenda e i gazebo a disposizione dell’Unità di crisi gestita dal Dipartimento di Prevenzione della nostra ASLRM5, presso Piazzale E. Berlinguer.

miologico positivo (per esposizione a casi positivi o zone a rischio)

La rilevazione è pertanto mirata solo ad alcuni specifici casi e verrà effettuata a chiamata da parte dell’Unità di crisi.

Il tutto verrà effettuato sotto la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine; l’area è videosorvegliata.

Siamo al lavoro, anche oggi, come sempre. La sanificazione prevista per questa notte è rinviata a giovedì per previste piogge.