Lariano, la situazione e gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus

Di seguito, la triste nota del Sindaco di Lariano, Maurizio Caliciotti:

Cari cittadini, sono stato informato oggi pomeriggio, dalla Direzione Generale della Asl Roma 6, dei casi positivi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio fino al 28 marzo 2020.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Provvedo, come da prassi, ad inoltrare detta informativa a tutta la cittadinanza:

◾17 (diciassette) sono i casi positivi al test Covid-19, di cui otto 8 ospiti di una comunità alloggio per anziani. Dei diciassette casi positivi, quattro si trovano ricoverati presso strutture ospedaliere mentre gli altri tredici in isolamento presso il proprio domicilio.

◾15 (quindici) sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, collegati a casi positivi o provenienti dalle aree inizialmente considerate “zona rossa”, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

Sono costantemente in contatto con l’autorità sanitaria e con i familiari dei soggetti interessati dal contagio, per aggiornarmi sulle loro condizioni di salute.

Ai cittadini che insieme alle proprie famiglie stanno vivendo questo momento di particolare sofferenza, rinnovo, a nome dell’intera comunità, un augurio di pronta guarigione e l’abbraccio ideale della nostra città.

Potrete seguire l’evoluzione della situazione nella tabella riportata in fondo a questa comunicazione, che verrà aggiornata esclusivamente con i dati forniti dall’autorità sanitaria.

Rinnovo la raccomandazione a tutta la cittadinanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dalle istituzioni governative, soprattutto riguardo alle limitazioni degli spostamenti e di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali ed istituzionali.

Continueremo a tenervi informati.

Il Sindaco

Maurizio Caliciotti