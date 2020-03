Erano 9 i casi positivi di covid-19 tra i larianesi, e di questi 4 erano ricoverati presso delle strutture ospedaliere romane. Oggi la triste notizia, due delle persone ricoverate presso i nosocomi della Capitale, dopo aver contratto il coronavirus, sono decedute.

Il sindaco di Lariano, Maurizio Caliciotti, ha scritto la notizia sui social e ha espresso tutto il suo cordoglio per quanto accaduto.

“Cari cittadini, in un momento così delicato in cui ognuno sta facendo il massimo sforzo per fronteggiare questa difficile emergenza sanitaria, mi addolora darvi questa notizia.

Purtroppo sono stato informato del decesso di due nostri concittadini che erano ricoverati in strutture ospedaliere.

A nome di tutta la comunità porgo le mie condoglianze alle famiglie colpite da questo grave lutto”.

Foto di repertorio