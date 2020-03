Ciampino gli ultimi aggiornamenti sui positivi al coronavirus

Come da comunicazione pervenuta dalla ASL al Comune di Ciampino, a oggi 29/03/2020, sul territorio risultano presenti i seguenti casi:

La situazione i numeri attuali

8 positivi in sorveglianza attiva. 4 positivi in ospedale. 17 in isolamento precauzionale.

A informare i cittadini è direttamente l’Amministrazione comunale. Ribadiamo l’invito a restare a casa e resistere in questo tragico momento di difficoltà.