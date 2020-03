Di seguito, la nota appena diffusa dal Sindaco di Ciampino, che informa la cittadinanza di due casi di positività al coronavirus:

Cari cittadini,

La Direzione Sanitaria della ASL Roma 6 mi ha, da poco, comunicato che nel Comune di Ciampino ci sono due casi di Coronavirus positivi ed ha già attivato tutti i protocolli previsti. Una persona è ricoverata in ospedale mentre l’altra è a casa in sorveglianza attiva.

Comprendo tutte le preoccupazioni, l’ansia è uno stato d’animo naturale, ma va controllata, altrimenti si perde la cognizione di sé e delle cose. Il mio primo pensiero è l’auspicio di una rapida e pronta guarigione. Avrei preferito che nessuna persona della nostra città fosse toccata dal contagio, ma siamo tanti e prima o poi doveva accadere, sono sicura che tutti noi sapremo affrontare con senso di responsabilità questa situazione. Il Comune ha già aperto il COC (Centro operativo comunale); pronti ad affrontare qualsiasi situazione e insieme alle autorità sanitarie ostacoleremo la diffusione del virus con ogni mezzo ma abbiamo bisogno del vostro aiuto nel RESTARE A CASA.

Ognuno di noi ancor più oggi è chiamato ed obbligato ad adottare le misure indicate dal Ministero della Salute che qui vogliamo ricordare: Restare a casa, lavarsi le mani, mantenere la distanza di almeno un metro dalle persone, in caso di febbre non recarsi al pronto soccorso e non uscire di casa, contattando il medico di base, (se necessario) o i numeri preposti che sono il 1500 (Ministero della Salute) o 800118800 (Regione Lazio). L’unico modo per combattere il virus è ridurre al minimo ogni contatto.

Per ulteriori aggiornamenti, informazioni e necessità il Comune è a disposizione anche attraverso i numeri della Polizia Locale, della Protezione Civile, CRI e con i siti internet www.comune.ciampino.roma.it www.polizialocaleciampino.it

Siamo una grande comunità, anche distanti rimarremo uniti e usciremo più forti di prima da questa prova.

Di seguito, il link al video integrale del messaggio del Sindaco:

Un abbraccio a tutti. Il Sindaco, Daniela Ballico