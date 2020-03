Una bruttissima notizia ha sconvolto nella giornata odierna, domenica 29 marzo 2020, l’intera Comunità di Piglio e non solo.

E’ giunta infatti notizia ufficiale del decesso della prima persona contagiata nel Comune Ciociaro, un uomo di 72 anni.

Per l’anziano non c’è stato nulla da fare: troppo grave il quadro clinico generale, reso difficile anche da patologie pregresse. Inutile il ricovero nel reparto di rianimazione dello Spallanzani di Roma, avvenuto lo scorso 13 marzo dopo che il paziente era momentaneamente transitato presso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (LEGGI QUI L’ARTICOLO). Resta da verificare se il decesso sia avvenuto per coronavirus o per patologie differenti dopo che l’uomo è stato colpito. Infatti, sembra che l’uomo fosse poi guarito.