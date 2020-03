Si registra il primo caso di Coronavirus all’Ospedale di Colleferro. Si tratta di un ultrasettantenne proveniente da fuori la provincia. A comunicarlo è lo stesso comune lepino attraverso un post su Facebook.

Ecco il post del comune di Colleferro

In Ospedale si registra purtroppo il primo caso.

Si tratta di un ultrasettantenne preveniente da fuori provincia che non ha avuto contatti con il nostro territorio.

Le uniche 10 mascherine ffp3 messe a disposizione del comune dalla ditta Gemafer sono state consegnate in ospedale.

NON USCITE!!! #iorestoacasa

Seguiranno aggiornamenti.