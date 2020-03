Coronavirus i dati della Asl Roma 4: 14 nuovi positivi

La Regione Lazio ha appena comunicato 14 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4.

I nuovi casi sono così distribuiti:

2 a Ladispoli

7 a Civitavecchia

1 ad Allumiere

1 a Formello

2 a Cerveteri

1 a Sacrofano

Sono guarite tre persone, si tratta di due uomini di Civitavecchia che erano ricoverati allo Spallanzani e una donna di Bracciano in isolamento a casa. Per quanto riguarda i due decessi, sono due uomini entrambi di Civitavecchia.

Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 83 tamponi, si trovano attualmente 1968 persone in sorveglianza domiciliare, mentre 976 sono uscite dalla sorveglianza.

Per quanto riguarda i dati complessivi per comuni dall’inizio dell’epidemia sono così suddivisi :

Allumiere: 4 positivi (di cui un deceduto per un totale di 3 positivi attuali)

Anguillara: 6

Bracciano: 5 positivi (di cui uno guarito per un totale di 4)

Campagnano: 5

Canale M.: 7

Capena: 2 positivi (di cui un deceduto per un totale di 1 positivo attuale)

Cerveteri: 17 positivi (di cui 1 deceduto per un totale di 16 positivi attuali)

Civitavecchia: 117 positivi (di cui 11 decessi e due guariti per un totale di 104 positivi attuali)

Fiano: 5

Formello: 4

Ladispoli: 20 positivi (di cui 1 decesso per un totale di 19 positivi attuali)

Manziana: 18

Sacrofano: 20

Sant’Oreste: 1

Santa Marinella: 13

Tolfa: 7

Si evidenzia che i dati sono in costante evoluzione, un eventuale disallineamento può essere dato da numerosi fattori, come ad esempio un tampone effettuato in ospedale fuori territorio

“A Ladispoli numeri invariati rispetto alla giornata di ieri: 20 positivi in totale, di cui uno deceduto, per un totale di 19 positivi attuali – dichiara il sindaco Alessandro Grando -. Dei 20: 11 sono uomini e 9 sono donne. L’età varia dai 25 ai 90 anni. Età media 60 anni. Almeno 7 dei positivi risultano essere ricoverati in ospedale. Non conosco nel dettaglio le condizioni di ognuno ma tra questi ci sono anche persone attaccate al respiratore o in terapia intensiva. A tutti loro rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione”.