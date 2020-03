Guidonia, predisposta tenda al Car per velocizzare effettuazione di tamponi

Continuano le manovre per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus e garantire la massima assistenza a tutti i cittadini. A tal scopo, nel comune di Guidonia è stata predisposta una tenda per velocizzare l’effettuazione dei tamponi. Uno spazio delimitato in cui i cittadini potranno accedere per svolgere i controlli del caso e velocizzare le procedure, sempre nel rispetto del regolamento che vieta gli assembramenti di ogni genere.

La ASL Roma 5 dichiara: “L’invito è quello di rispettare la privacy delle persone in fila nelle proprie macchine. Nessun allarmismo, solo il tentativo di snellire e velocizzare le procedure e di far agire gli operatori in maggiore sicurezza e con maggiore rapidità.

L’uso di una tenda, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, consente di evitare lo svolgimento dei tamponi a domicilio che richiede alle squadre preposte anche lunghi tempi di percorrenza. I tamponi vengono effettuati seguendo una lista precostituita”.