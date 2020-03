Pomezia, aggiornamento Covid-19: 34 nuovi casi positivi

Sono 34 ad oggi i casi accertati di Covid 19 a Pomezia. La Asl ha comunicato un nuovo caso di un cittadino ricoverato presso struttura ospedaliera.

In totale risultano 34 casi positivi, di cui 27 in isolamento domiciliare e 6 presso strutture sanitarie, 1 deceduto. Inoltre, sono 57 i cittadini posti in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positivi) di cui 41 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Stiamo monitorando la situazione – fa sapere il Sindaco Adriano Zuccalà – mantenendo costanti contatti con le autorità sanitarie competenti. Invito tutti i cittadini a restare in casa e uscire solo in caso di necessità. Le Forze dell’ordine continuano i controlli a tappeto del territorio per verificare che tutti rispettino le prescrizioni del Governo”.