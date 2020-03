Come accade ormai dalla fine di gennaio, sul sito ufficiale del nosocomio romano Lazzaro Spallanzani, viene inserito quotidianamente un bollettino medico, per aggiornare e informare la popolazione sulla situazione sanitaria, in seguito ai contagi da coronavirus.

Bollettino medico numero 58 – 28 marzo 2020

“I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 210. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 138.

Nell’ambito del Progetto Regionale Ospedale –Territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, d’intesa con la Direzione della Asl Roma 5, è in atto un Programma di monitoraggio della Popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19″.

Foto di repertorio