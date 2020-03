Sulla pagina social di Salute Lazio, continuano gli aggiornamenti in merito al lavoro che gli organi competenti stanno svolgendo in questi giorni di emergenza, per fronteggiare il diffondersi del coronavirs.

In questo caso sono stati effettuati dei controlli nelle Case di Riposo del Lazio. In particolare, i cluster maggiormente attenzionati continuano ad essere quelli di Frosinone (Veroli e Cassino) e quelli di Rieti.

Il post di Salute Lazio:

“Regione Lazio: Case di riposo, continuano i controlli in tutta la Regione, sono la priorità numero uno. I cluster maggiormente attenzionati continuano ad essere quelli di Frosinone (Veroli e Cassino) e quelli di Rieti. Sono cluster di comunità che vanno isolati e messi in sicurezza.

I numeri che vediamo oggi sono l’effetto di mancate azioni, da parte delle Residenze per Anziani, in ottemperanza delle prescrizioni che erano state date dal servizo sanitario regionale già dal Febbraio scorso.