Il Sindaco di Boville Ernica (FR) Enzo Perciballi ha annunciato sulla pagina Facebook del Comune riguardo un nuovo caso di Coronavirus nel territorio. Il caso fa parte dei 26 nuovi casi accertati oggi in Ciociaria.

La nota del Sindaco

“Cari Concittadini,

mi hanno confermato che oltre al caso di cui vi ho parlato prima è stato accertato un altro caso di persona positiva al virus Covid-19. I pazienti sono attualmente ricoverati.”

“Sono state intraprese tutte le azioni previste dalla normativa vigente per la verifica di eventuali altri contagi.

Sono in contatto costante con gli organi competenti e con l’ASL di Frosinone per il monitoraggio della situazione e per la messa in atto di eventuali misure, che saranno prontamente comunicate.

Per la privacy non posso rendere note le generalità delle persone interessate.

Al momento posso solo dirvi di STARE A CASA, non mi stancherò di ripeterlo!!! STATE A CASA!!!!!!!!!!!!

La risposta migliore a questo virus è non andare in giro, non avere contatti con altre persone.

La Polizia Locale e i carabinieri effettueranno continui controlli con sanzioni e denunce penali.

Evitiamo polemiche inutili, è questo un brutto momento per tutti, usiamo il buon senso e andrà tutto bene.

RESTATE IN CASA E NESSUNO INCONTRI NESSUNO!!!!! SOLO COSI VINCEREMO QUESTA TERRIBILE BATTAGLIA.”