Rientrato nella casa di famiglia dopo un matrimonio fallito, con un carattere non certo facile, una convivenza nella stessa abitazione dove vivono la madre e anche la sorella resa ancora più difficile dall’obbligo di permanenza in casa, ha fatto trascendere un 49enne romano che dopo l’ennesimo episodio di minacce e tentativi di aggressione nei confronti dei familiari, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata per maltrattamenti in famiglia.

MALTRATTA LA MAMMA E LA SORELLA IN CASA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

E’ stata la mamma 69enne, stremata, a chiamare i Carabinieri che, intervenuti presso l’appartamento di via Tenuta di Torrenova, hanno sorpreso il figlio violento che continuava ad inveire e minacciare la sorella e la madre, cercando di aggredirle fisicamente.

L’uomo, che ha già precedenti penali, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.