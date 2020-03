Le scommesse online sono l’ultima innovazione delle scommesse sportive e sono sempre più apprezzate e stanno diventando il punto di riferimento per gli appassionati di betting, soprattutto per gli amanti delle scommesse calcio, ma non tutti hanno ancora ben presente come funziona questo mondo per questo andremo a scoprirlo insieme.

Scommesse sportive sono online le più apprezzate?

La storia delle scommesse sportive non è così lunga come si può pensare. Le scommesse in Italia come nel resto del mondo sono sempre esistite, ma spesso illegali o completamente diverse a come siamo abituati ad intendere le scommesse sportive oggi. Le scommesse sportive, come siamo abituati a giocarle oggi, sono sbarcate in Italia alla fine degli anni novanta ed era possibile effettuare scommesse solo sul calcio in modalità pre-match ovvero solo prima dello svolgimento dell’incontro. Oggi tutto questo è cambiato radicalmente soprattutto grazie alle scommesse online. Oggi se si consulta un palinsesto per scommesse sportive ci si rende conto di quanta strada è stata fatta nel mondo delle scommesse e soprattutto grazie all’online. Oggi il palinsesto sul calcio non ha eguali, ma anche gli altri sport sono ben forniti, ed è possibile trovare da piazzare scommesse anche sugli sport più impensabili come lo snooker e le freccette solo per fare alcuni esempi. Le scommesse online hanno rivoluzionato il modo di giocare degli appassionati e adagio adagio hanno conquistato il mercato delle scommesse sportive. Oggi è diventato il canale di raccolta principale per le scommesse dopo un’iniziale diffidenza indotta dalla rete sulle transazioni elettroniche e sulla regolarità di gioco. Con il passare degli anni e l’uso sempre più maniacale di internet anche le scommesse sportive online hanno iniziato ad essere utilizzate e da li a poco essere anche le più apprezzate. Scopriamo meglio il motivo di tanto successo per le scommesse online soprattutto sul calcio.

Scommesse online quali sono i motivi di tanto successo?

I motivi per cui le scommesse online sono sulla cresta dell’onda sono diversi. Bisogna precisare che le scommesse sportive online sulle quali si gioca di più sono sicuramente le scommesse calcio che racchiudono il novanta percento delle scommesse totali. Visto gli innumerevoli vantaggi che le scommesse online hanno hanno saputo anche attirare appassionati di altri sport che di tanto in tanto amano giocare qualche scommessa sui loro sport preferiti. Le scommesse online da quando sono sbarcate sul web hanno rivoluzionato le scommesse sportive in Italia e le abitudini dei loro giocatori. Se prima per giocare una schedina bisognava recarsi in agenzia e fare lunghe file nel week end per poter giocare con le scommesse online oggi tutto questo è cambiato ed è possibile giocare alle proprie scommesse calcio preferite da qualsiasi dispositivo anche mobile basta che sia presente una connessione internet da casa sfruttando i pronostici delle proprie squadre preferite. Oltre alla comodità e facilità di accesso attraverso App dedicate alle scommesse sportive un altro fattore che ha reso le scommesse online le preferite degli appassionati è l’organizzazione di quote eventi che tramite software studiati appositamente rende molto più semplice la comprensione e ricerca delle quote così da avere una quadro più chiaro nel momento di scommettere. Un altro motivo per cui le scommesse online stanno superando le s commesse sportive in agenzia è perché queste sono sempre più bersaglio di rapine e fatti violenti tanto da scoraggiare sempre di più gli appassionati nel recarsi. Questi sono i motivi principali per cui le scommesse sportive online stanno cavalcando l’onda del successo, ma sicuramente ce ne saranno altri.

Solo il tempo ci dirà se il futuro delle scommesse sarà online oppure se con il tempo questa tendenza diminuirà e si ritornerà alle vecchie scommesse con la leggendaria schedina cartacea.