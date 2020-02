Roma-Lecce: nel match di domenica i giallorossi non possono fallire

Cresce l’attesa per il match di domenica 23 febbraio, che vedrà la Roma di Fonseca sfidare il Lecce: una squadra che ad inizio campionato di certo non incuteva timore alle favorite ma che adesso inizia a fare paura. I giallorossi d’altronde devono fare i conti con una serie di sconfitte pesanti: dopo il pareggio contro la Lazio, infatti, le ultime tre partite di campionato sono state un vero e proprio disastro per la Roma. Adesso la squadra di Fonseca dovrà dare il massimo per uscire dall’impasse dell’ultimo periodo e dimostrare che non tutto è perduto. Non sarà facile, soprattutto se consideriamo che il Lecce ha portato a casa 3 vittorie consecutive in campionato e gli uomini di Liverani sono quindi in ottima forma. Di certo i giallorossi non avranno vita facile e dovranno rimboccarsi le maniche: quella che ad inizio campionato sembrava una partita piuttosto semplice potrebbe in realtà rivelarsi alquanto problematica.

È ancora presto per fare pronostici azzardati, questo è certo: il match del 23 febbraio potrebbe riservare più di una sorpresa per i tifosi. Sul portale di Sky Sport potremo seguire tutte le news sulla Roma e saperne di più su formazioni ed anticipazioni ma nel frattempo vale la pena fare qualche considerazione.

Fonseca determinato a recuperare

Le ultime partite sono state davvero problematiche per la Roma, ma l’allenatore dei giallorossi non è ancora pronto a gettare la spugna. Fonseca si è dichiarato determinato al massimo e fiducioso: contro il Lecce ci sarà sicuramente da faticare ma la Roma è una squadra che ha ancora moltissimo da dimostrare. Gli ultimi match di certo non sono stati all’altezza e bisogna ammettere, in primis, che qualche cambiamento dovrà avvenire ed è già nell’aria. Sono diversi i titolari che stanno per essere messi seriamente in discussione dalla dirigenza dei giallorossi, a partire da Pellegrini le cui prestazioni sono crollate in modo pazzesco negli ultimi mesi. Prima della pausa natalizia sembrava essere la punta di diamante della Roma ma adesso, alla luce degli ultimi risultati, si è dimostrato un ostacolo agli obiettivi dei giallorossi.

Ad ogni modo è ancora presto per parlare di calciomercato: adesso l’attenzione di Fonseca è tutta puntata sui suoi e l’obiettivo è solo quello di portare a casa delle vittorie. Il prossimo match di campionato contro il Lecce potrebbe proprio rappresentare l’occasione giusta per farlo e per risalire la classifica.

Il Lecce è carico: non si esclude un’altra vittoria

Dal canto suo, il Lecce è sicuramente carico e fiducioso: non c’è motivo di escludere una vittoria contro la Roma anche se rimane la consapevolezza che si tratta di un avversario da non sottovalutare. Gli uomini di Liverani hanno dimostrato di saper competere anche con i big di campionato e le ultime 3 vittorie consecutive contro Torino, Napoli e SPAL parlano da sole. In gioco per il Lecce c’è la permanenza in serie A: sono solo 3 i punti che la separano dalla terzultima in classifica. Sembra però che i ragazzi di Liverani non abbiano alcuna intenzione di mollare e la determinazione, anche contro la Roma, non mancherà di certo.