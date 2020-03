In Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di “rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale”, una 33enne cittadina Cubana ed una 32enne di Teano (CE), entrambe residenti in Piedimonte San Germano.

Le lamentele

A seguito di lamentele pervenute, che segnalavano l’emissione di musica ad alto volume proveniente dall’interno del loro appartamento, i militari operanti si recavano presso l’abitazione in questione ove le due donne in un primo momento si rifiutavano di fornire le proprie generalità.

Solo successivamente i Carabinieri riuscivano ad identificarle.