Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando provinciale di Frosinone tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9 marzo u.s. in materia di contenimento del contagio dal Covid – 19. Nell’ambito di tali servizi, i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità” le sottonotate persone:

COMANDO PROVINCIALE DI FROSINONE

in Frosinone e Veroli , i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno denunciato 8 persone, di età compresa tra 69 e 29 anni, che controllati dai militari fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto in argomento;

in Frosinone, Ripi, Supino e Pofi, i militari delle locali Stazioni competenti per territorio hanno deferito 11 persone che a seguito del controllo fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto in argomento. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari della Compagnia di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di oltre 1.200 persone e 400 esercizi pubblici;

in Sora , decorsa notte i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 25enne sorano, già censito per reati contro il patrimonio, la persona e reati inerenti gli stupefacenti, nonché un 33enne marocchino, domiciliato a Sora, poiché controllati non fornivano alcuna plausibile motivazione circa la loro presenza fuori dai rispettivi domicili;

in Sora, i militari della locale Stazione hanno deferito, un 41enne egiziano, residente a Sora, che controllato mentre passeggiava in centro, non forniva alcuna motivazione circa la sua presenza;

in Strangolagalli , i militari della locale Stazione hanno denunciato una 23enne residente in Castelliri, che controllata alla guida della propria autovettura non adduceva motivazioni previste;

in Arpino , i militari della locale Stazione hanno denunciato un 32enne del Bangladesh, residente in Arpino, controllato fuori dal proprio domicilio senza alcuna valida motivazione;

in Casalvieri , i militari della locale Stazione hanno deferito un 59enne ed una 47enne, entrambi del posto, che controllati rispettivamente a piedi ed alla guida della propria autovettura, non fornivano alcuna valida motivazione in merito la loro presenza;

in Isola del Liri , i militari della locale Stazione hanno deferito un 22enne ed un 24enne, entrambi albanesi residenti in Monte San Giovanni Campano, al controllo dei militari operanti non fornivano motivazioni valide;

in Monte San Giovanni Campano , i militari della locale Stazione hanno deferito un 22enne albanese, un 36enne ed un 28enne del posto, che a seguito di controllo fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto in argomento;

in Cassino, i militari della Stazione di Picinisco hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un 34enne ghanese, residente in Cassino, che veniva controllato mentre si aggirava per le vie del centro abitato senza giustificato motivo ed ai chiesti chiarimenti rispondeva che non aveva voglia di restare a casa e quindi era uscito per ascoltare musica mediante il suo telefono cellulare;

in Cassino , i militari della locale Stazione Cassino hanno denunciato, un 46enne del posto, già censito per i reati di furto, ricettazione, resistenza ed altro, che controllato riferiva di trovarsi fuori dall’abitazione poiché doveva incontrarsi con una donna, con cui aveva una relazione sentimentale;

in Picinisco, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 28enne sorano ed 57enne, residente in San Biagio Saracinisco, quest’ultimo veniva sorpreso mentre stava raccogliendo asparagi lungo il ciglio di una strada Provinciale, nel comune di Picinisco, incurante delle disposizioni impartite dal decreto in questione. Gli stessi militari, successivamente intimavano l’alt ad un 27enne, residente a Sora, conducente di un’autovettura che giustificava la sua presenza in loco in quanto doveva recarsi a fare visita alla fidanzata;

in Sant’Elia Fiumerapido , i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà, un 46enne, già censito per i reati di lesioni gravi e minacce, in quanto veniva controllato mentre stava seduto su una panchina della locale Villa Comunale sebbene il Sindaco del Comune ne avesse interdetto l’accesso mediante avvisi e apposizione di cartelli. Gli stessi militari denunciavano anche altri 3 cittadini del posto sorpresi mentre rientravano da Cassino ove dichiaravano di essersi recati per acquisti di prodotti che sono facilmente reperibili anche negli esercizi commerciali di Sant’Elia Fiumerapido;

in Cervaro , i militari della locale Stazione hanno deferito un 47enne ed un 62enne, entrambi del posto, poiché si aggiravano per le strade cittadine, a bordo di un’autovettura, senza giustificare i motivi della loro presenza o stato di necessità;