Il sindaco di Palestrina, Mario Moretti, comunica che ci sono due nuovi casi di coronavirus nel comune. Salgono a 12 i casi accertati, precisamente 8 a Palestrina e 4 nella frazione di Carchitti.

Di seguito il post social del sindaco di Palestrina:

“Siamo stati informati dalla ASL Roma 5 che in data odierna le procedure sanitarie aziendali attualmente in vigore hanno evidenziato 2 nuovi soggetti, residenti nel territorio del Comune di Palestrina, positivo al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19.

Sono state attivate tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza dalla ASL Roma 5. Il numero totale di casi positivi al COVID19 accertati nel nostro Comune è pari 12, precisamente 8 a Palestrina e 4 nella frazione di Carchitti.

Rinnoviamo con forza a tutti i Cittadini l’invito a RESTARE A CASA ed a seguire le regole di prevenzione per contenere la diffusione del virus, uscendo solo ed esclusivamente per questioni strettamente indispensabili, evitando nella maniera più assoluta riunioni, assembramenti, passeggiate, jogging e corse. Solo rispettando INSIEME le regole, ANDRA’ TUTTO BENE”.

Foto di repertorio