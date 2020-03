Dieci casi positivi al Coronavirus e oltre un centinaio di persone in quarantena a Palestrina. Il Sindaco, Mario Moretti, attraverso un videomessaggio, ha fatto sapere che ha trasmesso i nominativi delle persone in quarantena direttamente ai Carabinieri e alla Polizia Locale per effettuare controlli a tappeto.

Il videomessaggio del Sindaco di Palestrina Mario Moretti

Con dieci casi positivi ed oltre un centinaio di persone in quarantena è evidente che il Coronavirus a Palestrina ha iniziato ad estendersi in modo preoccupante e, per evitare che la situazione peggiori, è fondamentale la massima attenzione da parte di tutti i cittadini.

Oltre a raccomandare a tutti, con ogni mezzo a disposizione, di restare a casa ed uscire soltanto in casi di reale necessità, il sindaco Mario Moretti alza il tiro contro coloro che, posti in condizione di isolamento perché positivi o perché in quarantena, in alcuni casi continuano ad uscire.

Dopo aver ottenuto dalla Asl gli elenchi completi dei nominativi delle persone in quarantena, Moretti ha trasmesso gli stessi ai carabinieri e alla polizia locale per effettuare controlli a tappeto e, in caso di mancato rispetto della quarantena, procedere penalmente contro chi trasgredisce: “si rischia l’arresto in flagranza e pene fino a 12 anni. Basta, la salute di tutti dipende dal senso di responsabilità di ogni singolo. Mi sono arrivate segnalazioni di persone in quarantena uscite a fare la spesa: ora basta, tolleranza zero

Ecco il video: