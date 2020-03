Nella giornata odierna una leggera nevicata sta interessando la città di Artena. Pochi minuti fa la neve è caduta in alcune zone del paese, ma la situazione è stabile. Come preannunciato al Dipartimento di Protezioni Civile, per la giornata di oggi, erano infatti previste delle precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso in varie zone della Regione Lazio.

L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile per quanto riguarda le condizioni meteo nel Lazio, a partire da oggi e per le successive 24-36 ore:

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso Meteo che prevede sul Lazio a partire da oggi, 24 marzo 2020, e per le successive 24-36 ore, precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso sulla parte più orientale della regione con quota neve mediamente al di sopra dei 200-400 metri, con apporti al suolo generamente deboli.

Da oggi, 24 marzo 2020, e per le successive 24-36 ore, il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componete nord-orientale. (Allerta meteo-idro DPC).

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione:

RISCHIO VENTO :

ALLERTA GIALLA su tutte le Zone di Allerta.

RISCHIO NEVE :

ALLERTA GIALLA su Zona C (Appennino di Rieti).

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio