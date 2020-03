E’ stata confermata nelle prime ore del pomeriggio attraverso il profilo Facebook ufficiale del sindaco Felicetto Angelini la notizia di un secondo caso di positività nel comune di Artena al virus ormai conosciuto con il nome di Covid-19, la cui evoluzione sta tenendo col fiato sospeso la popolazione di tutto il mondo.

Sono state attivate tutte le procedure del caso ed il paziente, prelevato presso la sua abitazione, è già stato trasferito presso l’Ospedale Spallanzani di Roma, dove resterà in isolamento e verrà sottoposto alle cure del caso. Stando sempre a quanto riferito dalle fonti ufficiali, il paziente avrebbe avuto solo pochi contatti nell’ultimo periodo, tutti già posti in regime di quarantena. Egli stesso avrebbe fatto i nomi delle persone che sono state più a stretto contatto con lui negli ultimi giorni, indicandoli ai responsabili medici. Fortunatamente, per il momento i sintomi sono solo quelli di una leggera febbre.

La raccomandazione, che ormai vige da diversi giorni, è sempre quella di limitare i contatti con l’esterno allo stretto indispensabile, vale a dire per soddisfare i bisogni primari come le cure sanitarie prescritte ed acquistare cibo.