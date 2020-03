Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi domenica 29 marzo 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Bella da morire

23:30 Speciale Tg1

00:35 Rai Vaticano presentano Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Che tempo che fa

23:40 La Domenica Sportiva

00:40 Protestantesimo

01:10 Ultima Traccia Berlino – Intoccabile

01:56 Polvere di stelle

02:40 Nido di vespe

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Indovina chi viene a cena

21:20 Suburbicon

23:10 TG Regione

23:15 TG3 Mondo

23:39 Meteo 3

23:45 Quante Storie

00:15 1/2 h in più

01:40 La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza

01:44 L’uomo prima della Storia

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Un’ Ottima Annata – A Good Year

23:52 Nessuna Verità

02:22 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:46 Emanuelle: Perché Violenza Alle Donne?

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint

21:20 Live Non è la D’Urso

01:15 Tg5

01:50 Paperissima Sprint

6 Italia 1

20:36 La Vendetta Va Servita Fredda – C.S.I. – Scena del Crimine

21:26 Point Break (Di E. Core)

23:25 Hazzard

01:15 Specchio in Frantumi – Gotham

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:24 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 A te le chiavi

01:35 L’onda

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 I delitti del BarLume – Un due tre

23:20 Antonino Chef Academy

01:00 Sex Therapy

02:30 Vicini assassini

9 NOVE

20:10: Deal With It – Stai al gioco

21:25: Camionisti in trattoria – Valtellina

22:30: Camionisti in trattoria – Campania/Lazio

23:25: Operazione N.A.S.

01:20: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Pacific Rim

23:45 Autobahn – Fuori Controllo

01:50 Wanheda – I Parte – The 100 III

02:33 Wanheda – II Parte – The 100 III

03:13 Alla Ricerca di K.I.T.T. – Super Car V

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.6

21:20 Enough – Via dall’incubo

23:16 Criminal Minds XIII ep.12

00:02 Criminal Minds XIII ep.13

00:46 Criminal Minds XIII ep.14

01:29 Siren II ep.5

02:15 Siren II ep.6

02:54 A good marriage

22 Iris

21:00 Eyes Wide Shut

00:15 Napa Valley

01:57 Frank And Jessie

23 Rai 5

20:44 Ritorno alla natura

21:15 Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

22:04 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:00 Film- The Walk

00:59 Rai News Notte

01:01 Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

01:50 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:45 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 La bussola d’oro

23:00 Moulin Rouge!

00:55 The Last Kiss

02:35 Moulin Rouge!

25 Rai Premium

20:20 Ho sposato uno sbirro 2 – Condominio ep.10

21:20 Dolce Settembre

22:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.111

23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.112

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.113

01:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.114

01:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.115

02:20 L’ Amore in Italia: Innamorati – ep.3

26 Cielo

19:35 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Casinò

00:25 Baise moi

01:30 Sex Mundi

02:20 La cultura del sesso

27 Paramount Network

23:25 Law & Order: Unità Vittime Speciali

00:55 Shine

02:35 Quattro Donne e un Funerale

28 TV2000

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Soul

21:05 The last station

22:50 Effetto notte

23:30 Angelus

23:45 La compieta

00:05 Rosario da Pompei

00:40 Segreti

02:35 Loreto, cuore mariano

29 LA7d

20:30 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy –

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Esprimi un Desiderio

23:05 Inga Lindstrom – Nuvole Su Sommarholm

00:55 Modamania

01:33 Grande Fratello Vip

02:02 Anna e i Cinque

31 Real Time

20:20: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Re del mio cuore

22:10: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Contro tutti

23:00: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Diciamoci tutto

23:55: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

00:45: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

01:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

02:30: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

34 Cine34

20:48 Zucchero, miele e peperoncino

22:47 Il sommergibile più pazzo del mondo

00:21 Sessomatto

02:15 L’ insegnante

35 Focus

20:15 Lezioni di Sopravvivenza – Wild Planet: North America

21:15 Nelle Profondità di un Mare Antico – Mondi Perduti

22:16 I Segreti Sommersi Degli Antichi Imperi – Mondi Perduti

23:15 The Mysteries Of Saqqara

00:15 Rome: The World’s First Superpower, 2 – Rome

01:15 Inside Air Traffic

02:00 Tgcom24

02:02 29/03/2020 – Meteo Focus

02:03 I Segreti di Giza – Piramidi: i Misteri Svelati

38 Giallo

20:15: Cherif – Codice d’onore

21:15: Profiling – per sempre

22:15: Profiling – Mai più come prima

23:15: L’ispettore Barnaby – la puntura della morte

01:05: Torbidi delitti

01:55: Torbidi delitti – Attrazione fatale

39 TOP Crime

19:34 Law & order: unità speciale

21:11 Il ritorno di Colombo

23:00 La signora in giallo

00:42 C.S.I. New York

02:08 C.s.i. new york

49 Spike TV

20:30 Merlin

21:30 Battistology

23:30 True Justice

01:30 Call me Bruna

52 DMAX

21:20: Highway Security: Spagna

22:15: Nudi e crudi – Amore a prima vista

00:05: Ce l’avevo quasi fatta – in fuga con mio fratello

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – con la mia famiglia

02:00: Ce l’avevo quasi fatta – Rapina in vacanza

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giuseppe Scaraffia

20:30 Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma

21:10 Estasi – Song without end

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma

01:00 I Grandi Dimenticati. Le Gualchiere di Remole

01:30 Big History

02:00 La Sicilia rivisitata p.2

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:30: Fabbriche X-Large – Escavatori

21:20: Fabbriche X-Large – Pierce Fire Trucks

22:15: Officina di polizia

01:40: Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:00 Lavoro di Squadra – Le Avventure di Lupin III

20:25 La Verità di Nico Robin – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Il Treno dell’Addio – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 La Rigenerazione del Protone – The Big Bang Theory

21:50 La Metodologia della Geologia – The Big Bang Theory

22:15 Tesla Contro Tesla – The Big Bang Theory

22:40 La Complicazione Dei Bitcoin – The Big Bang Theory

23:11 L’ Erosione della Confidenza – The Big Bang Theory

23:40 La Setta delle Tenebre

01:04 Il Licenziamento – How I Met Your Mother

01:25 Storia Naturale – How I Met Your Mother

01:45 Una Vera Amica – How I Met Your Mother

02:00 Simulcast Radio 101