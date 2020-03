Si cercano 10 autisti per consegne a Roma, con partenza dalla zona Tiburtina. Il corriere si occuperà di portare a destinazione prodotti alimentari e avrà tempo per candidarsi all’offerta di lavoro fino al 15 aprile 2020. Scopriamo insieme come fare per inviare il proprio CV e tutti gli altri dettagli.

Roma, 10 autisti per consegne alimentari cercasi

Il corriere distribuirà prodotti alimentari partendo dalla Tiburtina. Previsto un contratto iniziale a tempo determinato, part-time con trasformazione a full time.

Requisiti richiesti: licenza media, patente B, esperienza nella guida di furgoni cassonati, capacità d’uso di strumenti informatici quali smartphone, Pos e palmari.

Come si apprende sul sito per candidarsi, le risorse si dovranno occupare di consegne alimentari presso domicili, partendo dal magazzino sito in zona Tiburtina. Gli orari di lavoro sono compresi tra le 6:00 e le 23:30

I turni vengono comunicati la sera prima per il giorno dopo in due tranche (19:30/22:30 circa) tramite WhatsApp

Si inizia con contratto in somministrazione di 18 ore (lun-ven – sab), per poi passare a 30 ore settimanali.

Ci sarà 1 settimana di formazione. Si richiede: -Esperienza nella guida di furgoni cassonati (IVECO Daily 3,5 T, FIAT DUCATO 3,5 T), patente B -Conoscenza del territorio (preferibile i viaggi sono comunque già pianificati e organizzati) -Dimestichezza con i principali strumenti di lavoro utilizzati dall’azienda Palmari, Whattsapp, cellulare, POS) -Predisposizione alla fatica (salire i piani a piedi con le casse) -Ampia disponibilità agli straordinari -Rispettosi delle direttive aziendali -Cortesia verso il cliente -Approccio positivo alle difficoltà (parcheggi, traffico) -Disponibilità oraria dal Lunedì al Sabato.

Sede di lavoro: Ciampino